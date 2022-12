No! Questa nella foto non è Olena Zelenska e non ci sono prove che abbia fatto shopping per 40 mila euro a Parigi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Circola la narrazione che vede la first lady dell’Ucraina, moglie di Volodymyr Zelensky, beccata a spendere 40.000di prodotti di marca durante la sua recente visita a. A rendere credibile la storia è stato un account Twitter di una presunta testata inglese, senza però riportare alcunché all’interno del suo sito. A diffondere per primo la narrazione risulta però un altro account, il quale riporta come “fonte affidabile” un anonimo commesso di uno dei negozi di Avenue Montaigne (senza citare quale). Per chi ha fretta: A rendere virale la fantomatica notizia è stato l’account di una presunta testata giornalistica inglese, che però si limita a riportare il tutto in un tweet del 14 dicembre 2022 e non sul proprio sito web. La prima diffusione della narrazione risale però al 12 dicembre ...

