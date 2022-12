Nike Training Club su Netflix | ecco come allenarsi e da quando

HDblog

Sulla piattaforma streaming, dal prossimo 30 dicembre , sarà disponibile ilClub , una serie di corsi per gli amanti del fitness ma anche per coloro che "non hanno esperienza e neanche ...La piattaforma ha annunciato una collaborazione con l'appClub (una sorta di Apple Fitness+), in ragione della quale trasmetterà , su tutti i livelli di abbonamento e in più lingue, ... Netflix si dà al fitness: il 30 dicembre arrivano i corsi di Nike Training Club In a partnership between Netflix and Nike Training Club, fitness content is being brought to the video streaming platform.Not content with just offering movies and TV shows, Netflix has been branching off into a bunch of different areas. The latest one is a partnership with Nike, and will see Nike Training Club classes ...