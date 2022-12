Neuer è ko | il Bayern Monaco pensa al ' Dibu' Martinez

Sport Mediaset

IlMonaco è in cerca di un portiere durante la finestra invernale di mercato: lo scopo del club più titolato di Germania è di sostituire Manuel, finito ko mentre sciava e successivamente ...... in queste settimane Sommer è stato accostato anche a Manchester United - anche De Gea è in scadenza di contratto - eMonaco, in cerca di un portiere dopo l'infortunio di. SMALLING - In ... Il Bayern pensa a "Dibu" Martinez per sostituire Neuer - Sportmediaset Il Bayern Monaco e' in cerca di un portiere durante la finestra invernale di mercato: lo scopo del club piu' titolato di Germania e' di sostituire ...Con il tedesco fermo sino a fine stagione per infortunio, il portiere dell'Argentina potrebbe sbarcare a Monaco ...