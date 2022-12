Netflix ? Meglio senza pubblicità

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Prima di deridere, aspettate Wall Street Journal, di Sarah Krouse pag. 1 Il nuovo piano ad-supported diè stato il livello meno popolare del suo servizio a novembre, il primo mese in cui il gigante dello streaming lo ha offerto, secondo la società di analisi degli abbonamenti Antenna. Il piano ha rappresentato il 9% delle nuove iscrizioni anegli Stati Uniti durante il mese. Secondo Antenna, circa il 57% degli abbonati al livello con supporto pubblicitario nel primo mese erano persone che si iscrivevano nuovamente al servizio o per la prima volta, mentre il 43% è passato da piani più costosi. L’obiettivo dei servizi di streaming che lanciano piani a basso costo con supporto pubblicitario è in genere quello di reclutare il maggior numero possibile di nuovi utenti, riducendo al minimo quelli che passano da ...

Trend-online.com

The Center Will Not Hold , girato dal nipote Griffin Dunne e prodotto da, ne sancisce la ... La cifra di Didion produce quindi, al, una sorta di narrazione di tutte le narrazioni già ...Conosciuta anche come scrittrice, ha dato vita a svariati libri, ora ènota come 'Emily' nella serie'Emily in Paris'. Oltre alla carriera, Lily Collins è super apprezzata per il suo ... Film su Netflix: guarda questo thriller, basato su una storia vera, che ... Un film brillante, entusiasmante e dolcissimo, stasera guarda Notting Hill su Netflix, una commedia romantica tra le più amate di sempre.In streaming su Netflix arriveranno gli allenamenti di Nike Training Club, con una serie di programmi per tenersi in movimento a casa ...