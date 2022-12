Netflix | le serie tv e i film più visti della settimana in Italia top 10 dal 12 al 18 dicembre

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La classifica dei titoli piùsu, tratv e, vede stabile in vettaTop 10 laMercoledì, mentre Quando Dio imparò a scrivere supera la concorrenza. Ladal 12 al 18suconferma il dominio di Mercoledì in cima ai titoli piùtra letv, mentre Quando Dio imparò a scrivere sale in cima alla top 10 deipiù. Lo show con protagonista Jenna Ortega prosegue la sua corsa verso i record stabiliti sulla piattaforma di, restando stabile in vetta dopo ben quattro settimane. Ipiùsu...

Corriere della Sera

Il Qatargate , oltre a essere a una vergogna sono scene da "Narcos", ladiè un danno di reputazione per il Parlamento europeo. "Tutti i cittadini non stanno li a distinguere fra ...EduBirdie fornirà i materiali video necessari, nonché unadi piacevoli snack e bevande. I film di Natale 2022 su: da Odio il Natale ai cartoni animati guarda le foto Leggi anche ›... The Serpent, torna in libertà il serial killer della serie tv Netflix Netflix ha confermato la data di uscita della seconda stagione di Shadow and Bone, tratta dai romanzi fantasy di Leigh Bardugo ..."Cosa guardiamo su Netflix questo weekend". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non ...