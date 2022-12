Nello sport e nello yoga il CBD può contribuire al mantenimento o al miglioramento del proprio benessere psicofisico

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Da anni è possibile acquistare la ‘cannabis light’, una varietà di canapa priva di effetti droganti, in negozi specializzati, fisici e online. Sono soprattutto i suoi derivati a base di CBD a trainare la domanda in Italia, nella quale non a caso si trova uno dei CBD shop più affidabili e apprezzati al livello europeo. In particolare, i derivati della canapa light a base di cannabidiolo sono sempre più popolari tra gliivi per i potenziali effetti benefici che sono in grado di generare. In questo articolo approfondiamol’uso del CBD in contestiivi, come lo. Cos’è il CBD? È sicuro? Il cannabidiolo (CBD) è un composto non psicotropo ricavato dalle infiorescenze della cannabis che è diventato molto popolare in questi ultimi anni per i suoi molteplici utilizzi in campo terapeutico, oltre che in ...