NBA | risultati della notte 22 dicembre | Paolo Banchero trascina ancora Orlando Tracollo Golden State | un super Sabonis demolisce i Lakers

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono undici le partite nellaNBA. I Brooklyn Nets arrivano alla settima vittoria consecutiva dopo aver demolito 143-113 iWarriors. A fine primo tempo Nets avanti 46-17 e poi all’intervallo 91-51. Per i Warriors, privi di Curry, Wiggins e Thompson, un crollo senza fine e che arriva dopo il -38 subito contro New York. Il -40 all’intervallo è il terzo peggior scarto di sempre nella lega, mentre meglio dei 91 punti di Brooklyn nel primo tempo hanno fatto solo proprionel 2018 (92) e Phoenix nel 1990 (107). Tornando alla partita c’è davvero poco da raccontare, perchè è stato un monologo dei Nets, che hanno avuto tutto il quintetto in doppia cifra e alla fine ben nove giocatori, senza dimenticare che mancava Kyrie Irving. Il migliore è stato Kevin Durant con 23 punti, mentre ...

ROMA " Vittoria in trasferta per Utah Jazz nella notte italiana della regular - season dell'. Il quintetto di coach Hardy espugna per 126 - 111 il parquet dei Detroit Pistons con 38 punti ...:...Ottava vittoria consecutiva dei New York Knicks (18 - 13) che distruggono i Golden State Warriors (15 - 17) al Madison Square Garden andando oltre i 30 punti segnati in ogni singolo quarto di gioco e ... NBA, risultati di oggi: Jokic batte Morant, New York travolge Golden State e fa 8 in fila Golden State e Boston perdono ancora, i Cavs piegano anche Milwaukee, Banchero stravince il confronto con Jabari Smith e i Magic infilano il settimo successo in 8 partite.