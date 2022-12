Nba highlights | Sacramento - L A Lakers 134 - 120

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Glidella vittoria 134 - 120 deiKings sui Los Angeles. Inutili per i gialloviola i 31 punti, con 11 assist e 6 rimbalzi, ...

La Gazzetta dello Sport

Glidella vittoria 134 - 120 dei Sacramento Kings sui Los Angeles Lakers. Inutili per i gialloviola i 31 punti, con 11 assist e 6 rimbalzi, ...Il recap delle partitedisputate nella notte italiana tra il 21 e il 22 ... Cavaliers, Mitchell non si ferma più: guarda i 36 punti contro Milwaukee NBA - E' ufficialmente iniziata la regular season 2022-23: uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari.I Clippers hanno presentato la loro squadra al completo e gli Hornets, nonostante la tripla doppia di LaMelo Ball (25 punti, 11 rimbalzi, 12 assist) non hanno avuto scampo. Alla fine del ...