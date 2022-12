(Di giovedì 22 dicembre 2022) Vigilia e ultimo dell'anno sciopero Usb dalle 17 a fine turno. Incrociano le braccia iFilcams e Uiltucsdel 25 e 26e 1 e 6 gennaio per "unpiù ...

Vigilia e ultimo dell'anno sciopero Usb dalle 17 a fine turno. Incrociano le braccia i lavoratori Filcams e Uiltucs nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio per "unpiù ...I sindacati siciliani di Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato lo sciopero regionale del settore commercio e distribuzione cooperativa nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio ... Natale, scioperano i lavoratori del commercio anche nelle giornate del 24 e 31 dicembre Firenze, 22 dicembre 2022 - Il Natale al Teatro della Pergola quest’anno porta in scena la commedia di Eduardo De Filippo e le avventure nel mondo della fantasia e nella storia del più antico teatro a ...Contro il lavoro straordinario per Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania. Aderisce l'Unione Sindacale di Base ...