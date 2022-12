Agenzia ANSA

"Adda passà 'a nuttata": l'di Napoli, don Mimmo Battaglia, cita Eduardo De Filippo nella lettera didiffusa oggi, per invitare i fedeli alla speranza. Quell'espressione è così abituale in città da far ...... si è tenuta l'80 a commemorazione della "Battaglia di". Il 25 dicembre del 1941, infatti, ... celebrata dall'emerito di Cagliari, il Cardinale Arrigo Miglio, per proseguire poi con ... Natale: l'arcivescovo di Napoli, 'adda passà 'a nuttata' - Cronaca (ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - 'Adda passà 'a nuttata': l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, cita Eduardo De Filippo nella lettera di ..."In Cammino - nei luoghi del Natale": cinque puntate da sabato al 28 dicembre. Conducono padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. Tra gli ospiti Sgarbi, Cardini e monsignor Paglia ...