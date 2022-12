Natale in casa Windsor | Carlo rispetterà la tradizione di Elisabetta sui regali spiritosi?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La compianta sovrana voleva che la famiglia si scambiasse doni ironici e poco costosi: dal sedile in pelle per il water al criceto di peluche che canta, fino al kit per costruirsi una fidanzata. Vedremo se, anche con il nuovo re, la royal family seguirà la «regola»