Natale al gelo in Usa e Canada | oltre 2mila voli cancellati per la tempesta artica Elliot

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una potentesi sta facendo strada attraverso gli Stati Uniti e parti delportando con sé temperature gelide e causando ritardi e cancellazioni die treni in uno dei periodo più trafficati dell’anno per le feste alle porte. Mentre più di 100 milioni di persone negli Usa sono sotto allerta meteo, i governatori di Kentucky, North Carolina, Georgia e Oklahoma hanno dichiarato lo stato di emergenza. Altri stati, come il Maryland, hanno attivato operazioni di risposta alle emergenze in previsione dell’arrivo della, mentre in Colorado, il Denver Coliseum, un’arena al coperto, è stato trasformata in un centro di riscaldamento. Poche ore fa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che la sua amministrazione si è messa in contatto con i governatori di 26 Stati ...