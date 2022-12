Natale 2022 | attenzione alla truffa del pacco | ecco come funziona

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Bergamo. È partita la corsa ai regali die spesso, quando si va di fretta, può capitare di commettere qualche leggerezza: occorre evitare di cadere nelle trappole tese daitori, negli annunci di vendita pubblicati sui siti internet, cosìnei messaggi che viaggiano via e-mail oppure sms. Il venditore resta disponibile e puntuale nelle risposte fino a quando intasca i soldi. Una volta chiuso l’affare, abbandona l’utente, che attende invano l’invio del prodotto, ne riceve uno diverso per qualità o caratteristiche da quello ordinato oppure si vede recapitare richieste ulteriori di pagamento per sbloccare la spedizione. Riceve un’e-mail in cui viene avvisato che la consegna delche stava attendendo è bloccata per questioni burocratiche e doganali, e per far ripartire l’iter deve inserire alcuni dati ...