Napoli | ordinanza anti movida alla vigilia di Natale e a Capodanno | niente brindisi pre serali in strada

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il sindaco diGaetano Manfredi ha firmato l’che regolerà lanel periodo delle festività natalizie. Dalle 10 alle 20 del 24 e del 31 dicembre, quindi per ladi, è vietato somministrare cibi e bevande da vendere per l’asporto e somministrare o consumare ogni tipo di bevanda in contenitori di vetro (sia bottiglie che bicchieri) o lattine. Sarà possibile utilizzare solo bicchieri di carta o di plastica, ma resta escluso il servizio di somministrazione ai tavoli all’interno dei locali e nelle aree in concessione. Il divieto vale solo per alcune strade individuate nel provvedimento di Manfredi: si tratta delle aree della, strade del quartiere di Chiaia (la zona dei baretti), del centro storico, dei Quartieri Spagnoli, ...