Napoli | ordinanza anti-assembramento | le strade interessate

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l'ordinanza sindacale contenente misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento in alcune aree e strade cittadine nel periodo delle festività. Il 24 e il 31 dicembre sarà in vigore il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro dalle 10 alle 20 a Chiaia, Centro antico, Quartieri spagnoli e in alcune vie del Comune.