Napoli | Ndombele brilla | ‘rinforzo’ per Spalletti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tanguyè stato uno dei migliori durante la sfida-Lille, il centrocampista applaudito da. Ilha perso con il Lille, una prestazione tutt’altro chente quella degli azzurri. Netta la differenza di preparazione tra le due squadre, anche perché il Lille il 28 dicembre scende in campo per una partita ufficiale. Lo ha spiegato anche Lucianoal termine di-Lille, sottolineando che in questo momento le gambe non fanno quello che la testa comanda. Ed allora bisogna mettersi l’anima in pace, attendere ancora qualche giorno. Ilne ha 12 fino alla sfida con l’Inter del 4 gennaio. Nonostante tutto c’è qualche notizia positiva perche ha schierato ancora una volta ...

... TanguyIeri ilha chiuso male l'anno con un'altra amichevole persa al Maradona dopo quella col Villarreal. Stavolta è toccato al Lille, che ha vinto 4 - 1 sugli uomini di Luciano ...Azzurri irriconoscibili, si salva la condizione di. A Spalletti mancavano sei giocatori, ha due settimane per riavviare la squadra ' Untroppo brutto per essere vero ', scrive la Gazzetta dello Sport commentando l'amichevole di ieri al ... Napoli, Ndombele nota lieta: il centrocampista è in crescita Non è stato un bel Napoli quello che ha perso 4-1 contro il Lille. Ma La Gazzetta dello Sport salva qualcosa e qualcuno ...Il Napoli travolto dal Lille: brutta prestazione e sconfitta molto pesante (1-4) per gli azzurri ancora lontani dalla migliore condizione. L'attacco non punge con Osimhen, l'ex della sfida, ...