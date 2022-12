Napoli | Kvara verso il rinnovo fino al 2028 con raddoppio dell' ingaggio Gazzetta

CalcioNapoli1926.it

... esultanza gol Khvicha Kvaratskheliaverso il rinnovo fino al 2028 con raddoppio dell'ingaggio (Gazzetta) A inizio anno ilincontrerà l'agente di Kvaratskhelia per parlare del ...Anche la magiia numero 77 di Khvicha Kvaratskhelia per l'asta benefica della Fondazione Cannavaro Ferrara Il Vicepresidente della SSC, Edoardo De Laurentiis, è intervenuto al Galà Charity Night organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara e condotto sul palco da Gigi e Ross, per donare la maglia azzurra dell'attaccante ... Kvaratskhelia: “I georgiani e i napoletani si assomigliano in una cosa” Un Napoli troppo brutto per essere vero, scrive la Gazzetta dello Sport commentando la sconfitta contro il Lille in amichevole ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita della gara persa 4-1 con il Lille: “Diverse cose si possono fare meglio e si devono fare meglio, però noi ...