Mutuo | cosa succederà il prossimo anno? Fai attenzione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si parla in questo periodo delle rate dei mutui immobiliari, i parametri e i tassi BCE.sta accadendo nello specifico e come orientarsi negli acquisti. Si tratta di aumenti o riduzioni del costo del debito, che varia a seconda dei casi di ciascuna esigenza nello specifico. Una domanda sorge spontanea, questo nuovoche verrà checi porterà in materia di mutui? Si tratta di un argomento sempre molto discusso e dibattuto e che tocca quelle categorie di persone che vogliono fare degli investimenti. Quello che è certo è che la BCE ha alzato i tassi d’interesse alla percentuale del 2,50% per contrastare il momento d’inflazione che stiamo vivendo.succedera? il. Fai(pixabay.com)Le ...

Verità e Affari

Caro Porro, non sono tutti cretini quelli che hanno ila tasso variabile . Ti raccontomi accadde anni fa: fatto il precontratto per ilal tasso fisso, firmato il compromesso col venditore, vengo convocato dopo 4 - 5 giorni per la firma ...Mutui e pensioni:cambia Dato il periodo di crisi economica, si prevede il ritorno alla possibilità di rinegoziare ilpassando dal tasso variabile al tasso fisso, ma solo in caso di ... Mutui da tasso variabile a fisso, ecco cosa cambia con l ... Vediamo insieme in cosa consiste la rinegoziazione del mutuo, come fare per richiederla e quali sono i vantaggi.Il governo ripropone una vecchia legge del 2011, rimasta in vigore un solo anno, che consente il passaggio di modalità senza dover cambiare la banca.