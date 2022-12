Museo Maradona | previsti incontri a metà gennaio

CalcioNapoli24

In occasione dell'evento sarà allestito il "di", con oggetti appartenenti all'indimenticabile campione. La serata si concluderà con un'asta benefica, in palio una maglietta ......è unico e il migliore di sempre, ma è giusto che tutti gli appassionati beneficiano dei propri fuoriclasse, sperando che ce ne siano ancora in futuro. Undel Napoli Non è che mi ... Museo Maradona, sì Ssc Napoli: nascerà allo stadio! Itinerario turistico sui luoghi cult in città Il quotidiano il Mattino riporta le ultime sul progetto relativo ad un museo dedicato al campione argentino Diego Armando Maradona ...Il Napoli è uno dei pochi grandi club al mondo a non avere un museo da mostrare ai propri tifosi e ai visitatori provenienti da altre città.