Muore al centro commerciale mentre fa shopping di Natale con il figlio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tragedia in undi Napoli. Una donna è mortastava facendodicon il. È successo ieri nelCampania. Lucia Pezzella, 61 anni, di Frattamaggiore, ha accusato un...

CasertaNews

Cade dalla scala a libretto mentre sistema un montacarichi sul balcone della sua abitazione epraticamente sul colpo dopo un volo di circa dieci metri. La vittima è Maurizio Zeppieri , ......L'operazione è stata effettuata stamane da un'équipe chirurgica proveniente dal Policlinico di Modena, guidata dal dottor Cristiano Guidetti deltrapianti di fegato. Ora l'organo verrà portato ... Muore durante lo shopping nel centro commerciale Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Tragedia in un centro commerciale di Napoli. Una donna è morta mentre stava facendo shopping di Natale con il figlio. È successo ieri nel Centro Commerciale Campania. Lucia Pezzella, 61 anni, di Fratt ...