Motorsport - Valentino Rossi è ora un pilota ufficiale BMW

(Di giovedì 22 dicembre 2022)è uno dei nuovi piloti ufficiali di BMW M. Come già ufficializzato la corsa settimana, ildi Tavullia prenderà parte al GT World Challenge insieme al BMW M Team WRT e correrà anche la 12 ore di Bathurst con la M4 GT3. Ma il suo status digli aprirà presto altre opportunità. Test e altre gare. Per il momento, la BMW ha voluto solo dare un'anticipazione dei progetti che sta sviluppando insieme a, comunicando che ilprenderà parte a diverse sessioni di test e altre gare, attirando a sé la curiosità dei tanti tifosi del Dottore che sognano un giorno di vederlo nel Mondiale Endurance. Tuttavia, i tedeschi si sono limitati a lanciare la pietra e poi nascondersi dietro ...

FormulaPassion.it

... una moto che ha fatto impazzire Maverick Vinales, accompagnato a un mesto ritiroRossi e Andrea Dovizioso, e ha mandato Morbidelli in una deprimente crisi di risultati. 'Non ho molta ...Una nuova sfida all'orizzonte perRossi . L'ex campione del Motomondiale, dopo un primo anno completo su quattro ruote, affronterà il prossimo febbraio la 12 Ore di Bathurst valida per l' Intercontinental GT Challenge , a ... Rossi pilota ufficiale BMW nel 2023: "Una grande opportunità" Il Dottore entra nel roster di piloti BMW e il costruttore tedesco annuncia in anteprima che Rossi prenderà parte ad altri test e gare oltre al GT World Challenge ...Valentino Rossi torna ad essere un pilota ufficiale, per la prima volta di una casa automobilistica. La BMW, infatti, ha offerto al pilota di Tavullia il ruolo di factory driver per il 2023. Il nove v ...