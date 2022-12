Agenzia ANSA

Il presidente ucraino parla della Russia come uno "stato terrorista" che va ritenuto responsabile per la guerra:potrebbe fermare l'aggressione "se volesse". Poi lancia un messaggio anche ai ...La reazione diLa visita a sorpresa di Zelensky negli Stati Uniti ha scatenato la rabbia della Russia . A maggior ragione per il fatto che Washington ha annunciato l'invio di un nuovo pacchetto ... Ucraina: Mosca attacca, 'Zelensky è il figlio di p... dell'Occidente ... Volodymyr Zelensky è «il figlio di p... dell’Occidente": così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso del quotidiano punto stampa, ha definito il presidente ucraino ...La triade nucleare russa ha effettuato con successo i test di un massiccio attacco nucleare di risposta. Lo ha riferito il ministro ...