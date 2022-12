Morto Mario Andreoli | ideò il presepe luminoso delle Cinque Terre

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lo storicodi Manarola, in Liguria, perde il suo papa’. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: “Addio a, che con creativita’ e impegno ha dato vita alpiu’ grande e famoso del mondo, partendo pensate da una croce accesa nel 1961 per suo padre – ricorda il governatore – Quest’annoaveva assistito alla tradizionale illuminazione dalla finestra di casa e la comunita’ aveva voluto fargli sentire la propria vicinanza con una “serenata” speciale della banda e i fuochi d’artificio. Questo e’ l’affetto di Manarola e della Liguria per, che non si spegnera’ proprio come il suo”.aveva 94 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.