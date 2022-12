Morto Iginio Liberali | fondatore e presidente della Lu-ve Rilevò un’azienda quasi fallita e la portò al successo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ilLu-veche nel 1985, all’epoca managerMerloni con il sogno di fare l’imprenditore, ha rilevatoin crisi e ne ha fatto un caso di. Lo si apprende da un comunicato di Lu-ve Group, uno dei maggiori gruppi mondiali di scambiatori di calore, che “annuncia con profondo dolore” la scomparsa.era nato a Pavia il 19 settembre 1931. Dopo aver collaborato con la Necchi ricoprendo diversi ruoli fino a diventarne direttoredivisione compressori, è stato direttore generale di Merloni elettrodomestici fino a rilevare la Lu-ve e realizzare una delle prime operazioni di venture capital in Italia e acquisire gli asset e il marchio ...

Cookist

... liti e nomination della nona puntata "MATRIMONIO D'ARTE"Massari e Katia Ricciarelli, ... per dedicarsi alla famiglia dopo il grave lutto che lo aveva colpito: nel 2013 era infattisuo ...... Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere,Straffi, ... nonché compagno di bravate, ha commesso qualche piccolo crimine, fino a quando un uomo non è. È ... Iginio Massari si racconta: la vita, la storia, le curiosità E’ morto il presidente della Lu-ve Iginio Liberali che nel 1985, all’epoca manager della Merloni con il sogno di fare l’imprenditore, ha rilevato un’azienda in crisi e ne ha fatto un caso di successo.Uboldo dice addio a Iginio Liberali, patron della Lu-Ve e imprenditore che ha dato lavoro a tantissime famiglie ...