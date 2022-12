Mondiali | Salt Bae l'ha fatta grossa | la reazione di Infantino 'all'invasione'

Agenzia ANSA

La FIFA, l'organizzazione che governa il calcio mondiale, ha avviato un'indagine per ricostruire come alcune persone non autorizzate siano scese sul campo da gioco per partecipare ai festeggiamenti dopo la finale dei Mondiali in Qatar. Le foto di Salt Bae che festeggia insieme ai campioni argentini dopo l'ultima partita hanno fatto molto discutere. In tanti si sono domandati come sia riuscito a imbucarsi tra i calciatori.