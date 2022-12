Mondiali | Salt Bae in campo dopo finale | la FIFA apre un’indagine

Agenzia ANSA

Non si fermano le polemiche sul ristorate turcoBae amico di calciatori e vip, riuscito a presenziare in campo alla premiazione della finale deidi calcio in Qatar tra Argentina e Francia, dove è riuscito addirittura a baciare la ...Vedremo gli sviluppi della vicenda ma per intantoBae è stato messo al bando dagli US Open 2023 .Bae non potrà partecipare all'evento e pertanto dovrà rinunciare a sollevare il trofeo ed a ... Mondiali:Salt Bae in campo dopo finale, indagine Fifa - Calcio Il ristoratore turco era sceso in campo per festeggiare insieme a Messi e compagni la vittoria dell'Argentina a Qatar 2022: il massimo organo calcistico mondiale replica così in merito alla sua "invas ...Non si fermano le polemiche sul ristorate turco Salt Bae amico di calciatori e vip, riuscito a presenziare in campo alla premiazione della finale dei Mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Franci ...