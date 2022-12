Molto più glamour di quanto possa sembrare | è l' hairstyle perfetto per le feste

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tra le acconciature più semplici in assoluto da realizzare, la coda bassa è il trend dell’inverno 2023: a decretarne il successo sono state celeb e passerelle. Suoi punti di forza, la praticità e la velocità di realizzazione.ed elegante al tempo stesso, ecco come procedere per una perfetta low ponytail su qualsiasi tipo di capello. Capelli. Le code più belle da copiare subito guarda le foto Leggi anche › Capelli: le acconciature gli accessori per stupire (non solo a Capodanno) ...