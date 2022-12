Miss Italia 2022 | la vincitrice è Lavinia Abate – Foto

Agenzia ANSA

Ecco chi è2022: eletta la 18enne romana Lavinia Abate Si chiama Lavinia Abate la nuova: la 18enne romana è stata incoronata 'reginetta' di bellezza del 2022 ieri sera, 21 dicembre, ...Il 2022 ha eletto la sua: si tratta di Lavinia Abate , giovanissima romana che frequenta l'ultimo anno di liceo. È stata incoronata da Massimo Boldi : sognatrice, nel suo passato c'è un'infanzia difficile segnata ... Miss Italia 2022 è Lavinia Abate Lavinia Abate è Miss Italia 2022: ha 18 anni ed è nata a Roma Questa sera è stata eletta la nuova Miss Italia 2022: è Lavinia Abate, 18 enne romana. “Sarò fiera di rappresentare… Leggi ...Il problema di Miss Italia non è il concorso in sé, ma la pretesa (o forse la presunzione) di aspirare a ciò che è stato in passato ...