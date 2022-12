Milleproroghe | dalla ricetta elettronica al rinvio dell’aggiudicazione dei bandi per gli asili nido | tutte le scadenze prolungate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il governo ha approvato mercoledì l’annuale decreto. Tra le misure previste in materia di salute c’è l’annunciato prolungamento al 31 dicembre 2023 delle disposizioni sulla, quindi la possibilità per i medici di inviarne il numero per email o messaggi. Tra il resto vengono prorogati i contratti di espansione, quelli che prevedono la concessione di cassa integrazione e agevolazioni per l’esodo anticipato dei dipendenti più vicini alla pensione a fronte di un piano di assunzioni di giovani anch’esse agevolate. Slitta il termine per l’aggiudicazione deiriguardanti i progetti per i nuovi: il primodi una scadenza del Pnrr, come aveva anticipato ilfattoquotidiano.it. Ilsugli ...