Milan | Maldini vuole Kolo Muani | la richiesta dell'Eintracht

Calciomercato.com

Dalla Premier sono arrivate proposte di ingaggio da record per il giocatore, proposte che ilnon può permettersi di pareggiare.e Massara si spingeranno fino al limite massimo per ...Rispetto il, ho un buon rapporto con Pioli,e Massara. Da gentiluomo ho fatto loro i complimenti per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Gli amici non hanno colori. Ma per me ... Milan, contatto Raiola-Maldini: il punto sul rinnovo di Bennacer VIDEO In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Hakan Calhanoglu ha avuto modo di svelare un dettaglio sulla sua ex squadra, ovvero il Milan.Notizia importante per il Milan, sempre relativa alla costruzione del proprio futuro societario. Il calciatore avrebbe deciso di restare ...