Milan | da Cardinale 200 milioni per la squadra del futuro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di rinnovi in casa. I più impellenti sono quelli che riguardano Giroud, Bennacer e Leao. Se però per i primi due qualcosa...

La Gazzetta dello Sport

"Il 2022 è stato un anno meraviglioso e anche i conti sono tornati a essere quelli di un'azienda normale". Parola di Paolo Scaroni, che oggi ha incontrato la stampa a Casaper il brindisi di Natale. "Quando ripensiamo a quest'ultimo anno ci diciamo 'ma quanto bello è stato', riflette Scaroni, ripensando al ritorno del Diavolo in Champions League, ma soprattutto ...Lo ha dichiarato il presidente delPaolo Scaroni incontrando la stampa a Casaper il ... Il nuovo proprietario ha competenze che non abbiamo in casa, e lo stesso Gerryinterviene ... Scaroni: "Milan, un 2022 meraviglioso. Cardinale ha portato competenze che non avevamo" Il presidente rossonero: "Elliott ci ha portato fuori dal pozzo nero in cui eravamo finiti, sono sicuro che conquisteremo obiettivi ambiziosi anche quest'anno" ...Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha elogiato il nuovo proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale: le sue parole Durante la chiacchierata con i cronisti presenti a Casa Milan, Paolo Scaroni h ...