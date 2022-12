Migranti | assegnato porto a nave Rise Above

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - E' Roccella Ionica ilsicuroalla. Ladell'ong tedesca Mission Lifeline ieri aveva preso a bordo oltre 80da un barchino sovraccarico. "Più della metà sono minorenni e non accompagnati", ha spiegato l'equipaggio. Per un uomo e una donna è stata necessaria l'evacuazione medica: una motovedetta della Guardia costiera li ha condotti ieri a Lampedusa.

Adnkronos

LIVORNO: La banchina dello scalo toscano è pronta a ricevere i migranti che sbarcheranno dalle navi delle Ong, la Life Support e la Sea Eye 4 ...