Microsoft ha ricevuto una multa di 50 milioni in Francia per i cookie

(Di giovedì 22 dicembre 2022) I– che sono piccoli pacchetti di dati (su connessione, indirizzo IP, dispositivo utilizzato) che vengono salvati sull’hard disk quando si va a visitare un sito così che quelle informazioni rimangano memorizzate qualora lo stesso utente tornasse sullo stesso sito – sono un tema caldo e di attualità da diversi anni. Il punto è che prima nulla di tutto questo era normato mentre ora le istituzioni europee e degli altri paesi hanno capito che una sorveglianza – soprattutto per quanto riguarda il tracciamento deida parte di terze parti – deve essere messa in atto. Le norme nel corso degli anni, quindi, si sono fatte sempre più stringenti e così le multe a chi non le rispetta. L’ultima di queste è ladisposta dalla. LEGGI ANCHE >>> Il ...

Agenzia Nova

in Francia hauna multa da 60 milioni di euro per non aver permesso agli utenti di rifiutare semplicemente i 'cookies' sul suo motore di ricerca Bing. Lo ha annunciato con un ...Ora, però, si è andati oltre, visto che qualcuno hauna versione della piattaforma ... Realizzata dalla fabbrica di cioccolato Schubert's di Monaco di Baviera, in Germania,ha inviato ... Microsoft ha ricevuto una multa da 60 milioni di euro in Francia Il colosso di Microsoft ha ricevuto una multa da ben 60 milioni di euro proveniente dalla Francia. Infatti, l'autorità di protezione della privacy francese Cnil ha multato la multinazionale informatic ...Microsoft ha ricevuto in Francia una multa da 60 milioni di euro. L'autorità di protezione della privacy francese Cnil ha multato il colosso informatico perché non ha creato un sistema che consenta ag ...