Michela Persico debutta come attrice in un film | Lady Rugani è scatenata! FOTO e VIDEO

Corriere dello Sport

Commenta per primo La compagna del difensore della Juventus, Daniele Rugani,sta girando il film 'In_finiti' e si scatena nel backstage. Guarda il video postato su Instagram.La compagna del difensore della Juve, Daniele Rugani,, sta girando il film \''In_finiti\'' e si scatena nel backstage. Guarda il ... Michela Persico in vacanza, super giro in bici alle Maldive! Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...