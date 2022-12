MiC | Fondo nazionale Rievocazione Storica | domande entro il 31 gennaio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) E’ disponibile, sulla piattaforma telematica FUSonline, la modulistica per la compilazione e l’invio delledi contributo relative al bando delper la. Lo rende noto la Dg Spettacolo del MiC. Possono presentare domanda di contributo gli Enti Pubblici territoriali, le Istituzioni Culturali, le Associazioni diiscritte in appositi albi tenuti da Enti Pubblici territoriali, ovvero operative da almeno cinque anni. Ledovranno essere presentatee non oltre le 16 del 312023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Virtù Quotidiane

... la modulistica per la compilazione e l'invio delle domande di contributo relative al bando delNazionale per la Rievocazione Storica. Lo rende noto la Dg Spettacolo del. Possono ...E ancora presto per scoprire se la saga di Avatar verrà veramente portata fino in: James Cameron ha dichiarato di essere pronto a staccare la spina dopo il terzo capitolo se ...del The Hot... TEATROZETA ESCLUSO DAI FONDI DELLA REGIONE ABRUZZO ... Dal Ministro Sangiuliano nessun chiarimento sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, che dovrebbe sostituire il Fondo Unico ...I fondi restano invariati, con un decremento per il triennio 2023-2025 dello 0,1% sulla spesa complessiva, cioè - 58,6 milioni, e un aumento delle risorse per la prelazione su beni culturali. Gli Este ...