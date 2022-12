Messi ha avuto un incontro segreto prima della finale | la rivelazione che spiega tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un Mondiale non dove ha solo alzato la Coppa, eguagliando le gesta di Diego Armando Maradona inco nel 1986. Una Coppa del Mondo dove Leo mesi ha posto le basi per il rinnovo di contratto con il Psg. Così riporta la testata parigina Le Parisien, che ha rivelato come durante i Mondiali di Qatar 2022 a Doha sia andato in scena untra Jorge, padre e procuratore del fresco campione del mondo, e il presidente del Psg, ovvero l'emiro qatarino, Nasser Al Khelaifi., rinnovo alle stesse condizioni L'accordo, raggiunto per il momento solo verbalmente, prevedrebbe un prolungamento di un anno con l'opzione per un altro ulteriore anno. Tale accordo dovrebbe essere messo nero su bianco appena Lioneltornerà in Francia per allenarsi con il Psg solo dopo aver terminato i ...