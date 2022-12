Messi e il rinnovo con il Psg | cosa fatta? Ecco le novità e il Barcellona

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lionelha preso la decisione in merito al suo futuro, neanche il tempo di smaltire la vittoria per il Mondiale., in scadenza col Psg il prossimo 30 giugno, ha ragiunto un accordo verbale con il Psg iniziata un anno e mezzo fa. Il prolungamento del contratto dovrebbe essere di un anno con opzione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, sull’argentino ci sono Manchester City e PSG. La situazione, quale sarà il futuro dell’attaccante del? Sconcerti su: “Sarà meno decisivo.? I costi saranno fatali” PSG – RB Lipsia streaming gratis, Sky o Dazn? Champions League Argentina: bufera per l’esultanza in faccia all’Olanda e ...

Calciomercato.com

... miglior giovane del Mondiale e assoluto protagonista nel trionfo dell'Argentina dinella ... Inoltre, la dirigenza bianconera ha avviato anche le trattative per ildi contratto del ...Andrà avanti con il Psg , Leo. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma una clausola in ... Jorge, da qualche mese era già in trattativa con il Psg per il. C'è l'accordo sulla parola, ... Messi, svolta per il futuro! La scelta sul Psg e la verità sul ritorno al Barcellona Messi si è appena laureato campione del mondo con l'Argentina, ma pensa già al futuro nei club. Conteso tra PSG e Barcellona, ecco la sua decisione.Il centrale slovacco è sbarcato in nerazzurro nel 2017 diventando subito un pilastro della squadra allora di Spalletti. Il suo contratto è ancora in scadenza a giugno ...