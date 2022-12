Mes | Meloni | «Italia non vi accederà | posso firmarlo con il sangue»

Nessun dubbio sul. Giorgia, intervistata a Porta a Porta da Bruno Vespa, parla chiaramente del Meccanismo europeo di stabilità, facendo una promessa dopo le polemiche degli ultimi giorni nei confronti del ...'Finché io conto qualcosa, che l'Italia non acceda allo posso firmare con il sangue'. Così la premier Giorgianella registrazione di 'Porta a porta', in onda stasera su RaiUno. Ha quindi ribadito che il fondo salva - Stati è 'una cosa secondo ...Quello della riforma del Mes "secondo me non è un grande tema, se rimaniamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo anche ...Pochi mesi fa diceva in Parlamento “contro la riforma del meccanismo la nostra opposizione sarà totale”. Ora dice che “la riforma non è il grande tema”. Una retromarcia intelligente ...