Mes | Meloni “Finchè conto qualcosa l’Italia non accederà”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “ionon accede al Mes, lo posso firmare col sangue”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, a Porta a Porta su Rai1. “Perchè il Mes non è stato mai utilizzato da nessuno? Perchè le condizionalità sono troppo stringenti e perchè il Mes è un creditore privilegiato e questo comporta per noi un problema sui titoli di Stato”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

