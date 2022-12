Menù di Natale | vince la tradizione | ecco i consigli del ' Cibreo' - Cronaca - lanazione it

Trend-online.com

Suggerimenti per una tavola all'insegna della tradizione, con un piccolo memorandum: comprare dai produttori ...Esistendo infinite altre occasioni per parlarsi, tra due persone che stanno insieme, la cena della Vigilia e il pranzo dio Santo Stefano vanno intesi piuttosto come un'opportunità per aprirsi ... Quanto costa il pranzo di Natale a Villa Crespi dello chef ...