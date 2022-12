Meloni | “Veniamo travolti dall’uso di parole straniere Usare il più possibile la lingua italiana”

Abruzzoweb.it

E invece mi accorgo come tutti, anche io che sono patriota,travolti dall'uso di parole ... Lo ha detto, tra le altre cose, la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla XV ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo alla XV Conferenza delle ... a partire dalla sottoscritta, che si considera una grande patriota, alla finetravolti dall'... FDI, MELONI: "FESTA PER NON DIMENTICARE DA DOVE ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo, news. Meloni: 'Italiani non ci chiedono miracoli, ma cose giuste'. LIVE ..."In questo paese sta accadendo qualcosa di davvero importante e se non ce ne rendiamo subito conto sarà troppo tardi..." - da La Fionda ...