Meloni | sono in partenza per l' Iraq per portare auguri di Natale

Domani

Così secondo quanto si apprende, la presidente di Fratelli d'Italia e premier Giorgiaai suoi parlamentari che ha incontrato per lo scambio degli auguri. "Sulla manovra purtroppo non ci...Lo ha detto Giorgiaparlando all'assemblea degli ambasciatori. 'Bisogna evitare il rischio ...30 Mosca: usati missili ipersonici invulnerabili all'antiaerea ucraina I missili ipersonici... Giorgetti e Meloni sono i grandi perdenti della legge di Bilancio Milano, 22 dic (askanews) - "La pace in Europa e la libertà non sono scontate, basta andare poco lontano da qua per vederlo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla ...La Legge di Bilancio dovrà tornare in Commissione. Lo fa sapere l’agenzia di stampa Ansa, che cita fonti del governo Meloni. I relatori dovrebbero annunciarlo al termine della discussione generale in ...