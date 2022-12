Meloni gioca in difesa | “Nessuna catastrofe al governo | boomerang per la sinistra”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La legge di bilancio "si può e si deve migliorare" ma non è "una". La presidente del Consiglio Giorgia, mentre alla Camera si assiste alla corsa contro il tempo per approvare la manovra, la difende e incoraggia i suoi parlamentari a non mollare, a "stare in aula fino all'ultimo giorno: come si dice, il gioco vale la candela". La premier riunisce deputati e senatori a Montecitorio per gli auguri natalizi e li sprona, all'inizio di una giornata che la porterà a incontrare il corpo diplomatico e poi a tornare in tv per la prima volta da capo del, nello studio di Porta a Porta, dove assicura che "l'Italia non accede al Mes. Lo posso firmare col sangue". Tre occasioni per tracciare un primo bilancio, non finanziario ma generale, dell'azione dell'esecutivo su diversi fronti, dai migranti alla politica estera, dal ...