Meloni e i suoi ministri bocciati in trasparenza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ventidue ottobre 2022. È questo il giorno dell’insediamento del governo di Giorgia. Un giorno storico considerando che per la prima volta a Palazzo Chigi arriva una donna. Bene, bravi, bis. Peccato però che in fatto dinessun record sia stato stabilito. E neanche un esempio lodevole da seguire. A distanza ormai di tre mesi Palazzo Chigi non ha ancora pubblicato sul sito i nomi di consulenti e collaboratori A distanza ormai di tre mesi, infatti, Palazzo Chigi (ma anche molti ministeri, dalla Salute all’Interno passando per gli Esteri e l’Istruzione) non ha ancora pubblicato sul sito i nomi di consulenti e collaboratori. Inezia? Non proprio. Le norme parlano chiaro. La fatidica sezione “amministrazione trasparente”, imposta dalla legge a tutte le pubbliche amministrazioni, sul sito manca dei dovuti aggiornamenti. Parliamo, in altre ...