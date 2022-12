Meloni dice no all' uso del Mes Migranti? Viene chi ha soldi per scafisti

Fanpage.it

Giorgiano all'uso del Mes (ma sulla ratifica deciderà il Parlamento), ammette e anzi "rivendica" le "frizioni" con la Francia sui migranti, ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina, chiede un ...Lol'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, commentando le iniziative normative che l'Esecutivo, su proposta del ministro Francesco Lollobrigida, si accinge ad adottare per ... Meloni dice che lo Stato non può mantenere chi aspetta di trovare il ... Roma, 22 dic. (askanews) - Giorgia Meloni dice no all'uso del Mes (ma sulla ratifica deciderà il Parlamento), ammette e anzi 'rivendica' le ...La riforma del Mes «non è un grande tema ne discuterà il Parlamento. Se siamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo anche gli altri». Così la ...