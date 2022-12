Meloni a Porta a Porta | “Gli italiani non si aspettano miracoli | mi muovo nell’interesse della nazione”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Glinon si, sanno che la situazione è difficile e che può cambiare tutto da un giorno all’altro. Quello che siè che ciò che fai non lo fai per un tornaconto personale, ma perché è giusto». Giorgiafa il punto sui suoi primi giorni di governo nello speciale di “” in onda questa sera su Rai1. «Io mi aspetto di fare ciò che è giusto, vorrei dare l’impressione di una politica e di istituzioni che sino», ha aggiunto il presidente del Consiglio. Con Bruno Vespa,parla dei temi di stretta attualità politica. Fornendo alcune assicurazioni agli ...

la Repubblica

Pos "Sono certa del fatto che non sia giusto imporre agli esercenti di accettare pagamenti per importi molto, molto bassi", risponde la premier Giorgia, interpellata sul tema ...ROMA - 'Finchè io conto qualcosa l'Italia non accede al Mes, lo posso firmare col sangue'. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, asu Rai1. 'Perchè il Mes non è stato mai utilizzato da nessuno Perchè le condizionalità sono troppo stringenti e perchè il Mes è un creditore privilegiato e questo comporta per ... Scontro FdI-FI sulla manovra, tensione nella maggioranza. E Meloni rinvia l’uscita a Porta a Porta Il 2022 volge al termine. Un anno di successi e fatti epocali, ma anche conflitti e tragedie. Un anno da ripercorrere, anche per immagini, attraverso le notizie di UnioneSarda.it. Terza tappa: i princ ...Nessun dubbio sul Mes. Giorgia Meloni, intervistata a Porta a Porta da Bruno Vespa, parla chiaramente del Meccanismo europeo di stabilità, ...