Megan Fox e Michele Morrone insieme nel film thriller Subservience

(Di giovedì 22 dicembre 2022)Fox esaranno i protagonisti di un nuovofantascientifico diretto da S.K. Dale la cui produzione dovrebbe iniziare tra poche settimane in Bulgaria.Fox ein una nuova pellicola. I due attori saranno infatti i protagonisti delfantascientifico prodotto da Millennium Media,. A dirigere il, la cui sceneggiatura è stata scritta da Will Honley e April Maguire, ci sarà S.K. Dale. Le riprese, secondo quanto riportato da DeadLine, dovrebbero iniziare il 7 gennaio presso il Nu Boyana Studio in Bulgaria. Poche le notizie al momento in merito alla pellicola che vedràFox e...

