Medaglie ai medici napoletani con oltre 60 anni di laurea | Tra i premiati l’ex ministro De Lorenzo e Cotrufo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nomi che hanno fatto la storia dellana napoletana e, in molti casi – come per il professor Francesco De– anche di quella italiana, si sono ritrovati in quella che per tutti è la casa di una vita: l’Ordine deidi Napoli, per celebrare i 60 e i 70di. Tra i medagliati, tanto per citare alcuni dei nomi più noti, Fernando Gombos, Armido Rubino, Giancarlo Corsini. Giunto al traguardo dei 60di, anche il cardiochirurgo Maurizio, autore del primo trapianto di cuore del Sud Italia (nel 1988) e grande maestro per più di una generazione di cardiochirurghi. In un’intervista di qualche anno fa, proprio lui ricordava: “Andammo a Barcellona a prendere quel cuore su un aereo messo a disposizione da Spadolini, che ...

Medaglie ai medici napoletani con oltre 60 anni di laurea: Tra i ... Nomi che hanno fatto la storia della medicina napoletana e, in molti casi – come per il professor Francesco De Lorenzo – anche di quella italiana, si sono ritrovati in quella che per tutti è la casa d ...