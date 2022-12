Mattarella e Meloni omaggiano le forze armate 

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - Un doppio segnale di attenzione allearmate che garantiscono una postura da "protagonista" all'Italia in un momento cruciale per la stabilita internazionale. Sergiosi collega con le missioni militari italiane all'estero nonostante sia ancora lievemente positivo al covid, mentre Giorgiaannuncia che stasera partirà per una visita al comando italiano Nato in Iraq, mentre alle porte dell'Europa soffiano venti di guerra e gli storici equilibri sono sotto stress. L'Italia mantiene la sua tradizionale collocazione euroatlantica, ribadita anche ieri dal presidente della Repubblica e oggi dal presidente del Consiglio davanti alla platea degli ambasciatori riuniti alla Farnesina.: "L'Italia è orgogliosa delle sueArmate" "L'Italia è orgogliosa delle sue ...

