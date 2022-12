Mattarella “Da forze armate contributo a pace e stabilità nel Mondo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Questa è l'occasione “in cui si sottolinea come passare le feste lontano da casa sia un sacrificio, ma anche l'occasione per rimarcare agli occhi dei nostri concittadini l'importanza deldellealla sicurezza del nostro Paese ma anche allae allainternazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in videoconferenza per gli auguri ai contingenti militari italiani impiegati nei teatri di operazioni internazionali. “In questo momento così complesso, in cui la guerra ha accresciuto le difficoltà e ha accentuato le fragilità di condizioni già presenti in passato, l'Italia continua a fornire sempre più undi grande importanza nell'ambito delle organizzazioni internazionali in cui opera e ...